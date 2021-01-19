Правоохранители задержали местного жителя по имени Жора

Громкая история с ограблением самолета Ил-80 на таганрогском аэродроме получила продолжение. Накануне стало известно об аресте подозреваемого в краже дорогостоящей аппаратуры.



В нашумевшем злодеянии подозревают многодетного отца из Таганрога Жору Хачунца. Подробностями с журналистами издания "RostovGazeta" поделилась его адвокат Ольга Бояркина. Юрист рассказала о произошедшем со слов супруги задержанного, Елены.

По словам женщины, ее мужа схватили, когда тот в конце декабря прошлого года пошел купить воды. Сначала Елена предположила: задержание возлюбленного может быть связано с тем, что ранее его лишили водительских прав за пьянку.

Однако спустя некоторое время Хачунца стали обвинять в краже техники с самолета "Судного дня". По данным издания, у задержанного Жоры четверо детей. Мужчина вину не признал. По решению суда его арестовали до 4 марта.

К слову, в декабре сообщалось, что украденное оборудование оказалось непригодным. Злоумышленники похитили с Ил-80 устройства с истекшим сроком эксплуатации.