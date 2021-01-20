В Подмосковье провалившегося под лед мужчину спасли от переохлаждения

Пострадавший решил сократить путь

В подмосковных Мытищах мужчину, который провалился под лед, удалось спасти инспекторам ДПС.  

Выяснилось, что 67-летний мужчина направлялся к родственникам и решил сократить путь, перейдя канал по льду, сообщает ГУ МВД по региону. 

Подъезжая к каналу, инспекторы заметили, что на другом берегу водители снегоходов машут им руками и пытаются привлечь внимание. Они достали провалившегося под лед мужчину, который теперь нуждался в помощи, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Тогда полицейские довезли его до Сухаревского отдела полиции, где их ожидали сотрудники скорой медицинской помощи. Мужчину госпитализировали в одну из больниц. В этот же вечер его выписали и отправили домой. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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