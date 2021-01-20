Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
В подмосковном городе Люберцы ювелир прикарманил чужое золото клиентки. Он выманил его обманным путем, отметили в областном ГУ МВД.
Предприимчивый мастер обещал клиентке изготовить эксклюзивные украшения. Женщина отдала ему почти 100 г драгоценного металла и деньги. Однако мошенник сначала тянул время, а потом исчез.
Дама не могла его найти, по телефону ювелир не отвечал. Пропало и имущество клиентки, стоимость которого оценивается в 419 тыс. руб., уточнили в ведомстве.
На данный момент подозреваемый – 41-летний москвич – задержан. Золото и деньги женщины найдены в его квартире при обыске, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". На мужчину заведено уголовное дело. Он арестован.
Ранее подмосковные оперативники разыскали мужчину, который украл крест стоимостью 1 млн рублей. Похититель успел продать ювелирное изделие.
Руководство компании решило выйти из проекта из-за американских санкций
Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам