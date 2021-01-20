Предпримчивый мастер обещал клиентке изготовить единственный в своем роде украшение

В подмосковном городе Люберцы ювелир прикарманил чужое золото клиентки. Он выманил его обманным путем, отметили в областном ГУ МВД.

Предприимчивый мастер обещал клиентке изготовить эксклюзивные украшения. Женщина отдала ему почти 100 г драгоценного металла и деньги. Однако мошенник сначала тянул время, а потом исчез.

Дама не могла его найти, по телефону ювелир не отвечал. Пропало и имущество клиентки, стоимость которого оценивается в 419 тыс. руб., уточнили в ведомстве.

На данный момент подозреваемый – 41-летний москвич – задержан. Золото и деньги женщины найдены в его квартире при обыске, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". На мужчину заведено уголовное дело. Он арестован.

Ранее подмосковные оперативники разыскали мужчину, который украл крест стоимостью 1 млн рублей. Похититель успел продать ювелирное изделие.