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Мощнейший взрыв прогремел в центре Мадрида 20 января. В настоящее время экстренные службы оцепляют место происшествия.
У места инцидента проводится эвакуация пострадавших. Точных данных о жертвах взрывной волны нет.
Известно, что в ходе происшествия здание, в котором прогремел взрыв, было практически полностью разрушено. На опубликованных кадрах можно заметить, что обломки жилого строения разлетелись по улице. Здание окутано дымом с поднявшейся в воздух пылью.
По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа, передает El Mundo. Взрыв произошел в здании, в котором находился дом престарелых. Территория строения оцеплена.
Как отмечает РИА Новости, в результате инцидента пострадали минимум шесть человек, у одного имеется тяжелое ранение.
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