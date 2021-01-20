Разрушилось здание: в центре Мадрида прогремел мощный взрыв

Разрушилось здание: в центре Мадрида прогремел мощный взрыв
Фото: Lvaro Ballesteros/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Информация о жертвах уточняется

Мощнейший взрыв прогремел в центре Мадрида 20 января. В настоящее время экстренные службы оцепляют место происшествия.

У места инцидента проводится эвакуация пострадавших. Точных данных о жертвах взрывной волны нет.

Известно, что в ходе происшествия здание, в котором прогремел взрыв, было практически полностью разрушено. На опубликованных кадрах можно заметить, что обломки жилого строения разлетелись по улице. Здание окутано дымом с поднявшейся в воздух пылью.

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа, передает El Mundo. Взрыв произошел в здании, в котором находился дом престарелых. Территория строения оцеплена.

Как отмечает РИА Новости, в результате инцидента пострадали минимум шесть человек, у одного имеется тяжелое ранение.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Крупнейший немецкий концерн отказался от участия в "Северном потоке - 2"

Руководство компании решило выйти из проекта из-за американских санкций

Германии придется туго: раскрыты планы нового главы США по "Северному потоку – 2"

Европейцам ясно дали понять, что их ждет в случае неповиновения американцам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей