Информация о жертвах уточняется

Мощнейший взрыв прогремел в центре Мадрида 20 января. В настоящее время экстренные службы оцепляют место происшествия.

У места инцидента проводится эвакуация пострадавших. Точных данных о жертвах взрывной волны нет.

Известно, что в ходе происшествия здание, в котором прогремел взрыв, было практически полностью разрушено. На опубликованных кадрах можно заметить, что обломки жилого строения разлетелись по улице. Здание окутано дымом с поднявшейся в воздух пылью.

По предварительным данным, причиной инцидента стала утечка газа, передает El Mundo. Взрыв произошел в здании, в котором находился дом престарелых. Территория строения оцеплена.

Как отмечает РИА Новости, в результате инцидента пострадали минимум шесть человек, у одного имеется тяжелое ранение.