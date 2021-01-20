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Биолог из России пытался провести в самолете, летевшем из Бразилии, более 200 животных. Среди них – ящерицы, пауки, лягушки и разнообразные беспозвоночные.
Мужчину задержали в аэропорту города Сан-Паулу. Сообщается, что он направлялся в Санкт-Петербург.
Животных 35-летний биолог отловил самостоятельно. Они находились в багаже и ручной клади, передает портал R7.
По некоторым данным, в 2017 году мужчину уже задерживали в Бразилии по той же причине. С тех пор он находился под пристальным вниманием властей.
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