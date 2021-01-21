Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
707 новости
В Московской области произошла авария. Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в Электростали и опрокинулся, рассказал представитель местной экстренной службы.
Пострадали, как информирует телеграм-канал Mash, восемь человек.
Автобус влетел в угол здания кинотеатра "Современник" на улице Николаева. В салоне находились 20 пассажиров.
К месту ДТП прибыли восемь бригад скорой. Они оказывают необходимую помощь пострадавшим помощи, пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.
Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства
Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм