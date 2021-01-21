Есть пострадавшие: в Московской области автобус влетел в кинотеатр

В салоне находились 20 пассажиров

В Московской области произошла авария. Рейсовый автобус врезался в здание кинотеатра в Электростали и опрокинулся, рассказал представитель местной экстренной службы.

Пострадали, как информирует телеграм-канал Mash, восемь человек.

Автобус влетел в угол здания кинотеатра "Современник" на улице Николаева. В салоне находились 20 пассажиров. 

К месту ДТП прибыли восемь бригад скорой. Они оказывают необходимую помощь пострадавшим помощи, пишет РИА "Новости" со ссылкой на свой источник.

Полина ДОРОЖКИНА

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