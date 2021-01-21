В Подмосковье пресекли подготовку к массовому убийству в школе

По месту жительства фигурантов обнаружили огнестрельное оружие с боеприпасами

Правоохранительные органы предотвратили убийства учащихся и педагогов одной из школ. Планы по организации теракта подозреваемые вынашивали еще с 2020 года.

Правоохранители задержали двоих 16-летних подростков в Люберцах, которых подозревают в том, что они планировали совершить массовые убийства в общеобразовательных учреждениях, вдохновившись идеологией "скулшутинга".

По месту жительства фигурантов обнаружено два пистолета кустарного производства, а также несколько боеприпасов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "Интерфакс".

Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.

Егор МАЛКОВ

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