По месту жительства фигурантов обнаружили огнестрельное оружие с боеприпасами

Правоохранительные органы предотвратили убийства учащихся и педагогов одной из школ. Планы по организации теракта подозреваемые вынашивали еще с 2020 года.

Правоохранители задержали двоих 16-летних подростков в Люберцах, которых подозревают в том, что они планировали совершить массовые убийства в общеобразовательных учреждениях, вдохновившись идеологией "скулшутинга".

По месту жительства фигурантов обнаружено два пистолета кустарного производства, а также несколько боеприпасов. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела, передает "Интерфакс".

Официальных комментариев от правоохранительных органов не поступало.