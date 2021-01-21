Скончались 28 человек

В Багдаде 21 января случилась трагедия. Два террориста-смертника привели в действие бомбы на оживленном рынке. В результате ЧП 74 человека пострадали.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на полицию, число погибших может продолжить расти из-за того, что некоторые пострадавшие ранены серьезно.

Как указывает "Интерфакс", последние года подобных терактов в Багдаде не было.