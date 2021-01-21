В Багдаде прогремело два взрыва: есть погибшие

Скончались 28 человек

В Багдаде 21 января случилась трагедия. Два террориста-смертника привели в действие бомбы на оживленном рынке. В результате ЧП 74 человека пострадали.

Как сообщает телеканал Al Arabiya со ссылкой на полицию, число погибших может продолжить расти из-за того, что некоторые пострадавшие ранены серьезно. 

Как указывает "Интерфакс", последние года подобных терактов в Багдаде не было. 

Полина ИВАНОВА

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