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В доме под Петербургом нашли мертвым бывшего хоккеиста Станислава Агафонова. Местные СМИ поделились деталями происшествия.
Знакомый спортсмена пришел в полицию и рассказал, что тот два дня не отвечал на телефонные звонки. Мужчина отправился в деревню, где жил бывший игрок знаменитых клубов – ЦСКА, "Спартак" и "Крылья Советов".
В его доме горел свет, было открыто окно. Тело хоккеиста лежало на полу. Рядом очевидец обнаружил вещество белого цвета.
На погибшем были красный свитер, джинсы синие, черные носки и коричневые домашние тапки, рассказал "Невским Новостям" источник в полиции.
Признаков насилия, вызвавшего смерть Агафонова, сотрудники правоохранительных органов не нашли. Официально информацию о ЧП не подтвердили, отмечает телеканал "360".
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