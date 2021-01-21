Экс-хоккеиста ЦСКА нашли мертвым

Спортсмен два дня не отвечал на телефонные звонки

В доме под Петербургом нашли мертвым бывшего хоккеиста Станислава Агафонова. Местные СМИ поделились деталями происшествия.

Знакомый спортсмена пришел в полицию и рассказал, что тот два дня не отвечал на телефонные звонки. Мужчина отправился в деревню, где жил бывший игрок знаменитых клубов – ЦСКА, "Спартак" и "Крылья Советов".

В его доме горел свет, было открыто окно. Тело хоккеиста лежало на полу. Рядом очевидец обнаружил вещество белого цвета.

На погибшем были красный свитер, джинсы синие, черные носки и коричневые домашние тапки, рассказал "Невским Новостям" источник в полиции.

Признаков насилия, вызвавшего смерть Агафонова, сотрудники правоохранительных органов не нашли. Официально информацию о ЧП не подтвердили, отмечает телеканал "360"

Полина ДОРОЖКИНА

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