Бывшего хоккеиста "Спартака" нашли мертвым

Спортсмен скончался на 35-м году жизни

Умер хоккеист Станислав Агафонов, ранее выступающий за такие клубы, как "Спартак", "Крылья Советов" и ЦСКА. Его тело обнаружили 20 января в частном доме в Ленинградской области.

Сообщается, что в полицию обратился друг спортсмена. Мужчину насторожил тот факт, что Агафонов перестал выходить на связь. Приятель Станислава направился к нему домой, но дверь ему никто не открыл. Тогда он решил влезть в коттедж хоккеиста через окно, передает телеканал РЕН ТВ.

Проникнув внутрь, мужчина обнаружил бездыханное тело Агафонова. Рядом обнаружили запрещенные вещества. Причиной смерти хоккеиста могла стать передозировка.

Станиславу было 34 года. С 2012 года он работал в качестве тренера. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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