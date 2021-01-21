В Подмосковье произошло массовое отравление школьников

Прокуратура начала проверку

В подмосковном городе Электросталь 14 школьников обратились в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие. По предварительной версии, учащиеся могли отравиться.

В дело вмешались правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ходе проверки ведомство оценит качество работы образовательного учреждения, а также свяжется с поставщиком питания, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ранее инцидент с отравлением школьника произошел в городе Балашиха. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

Импичмент Трампа и отмена старых соглашений: первые решения Байдена

Избранный лидер издал несколько указов в первый день своего президентства

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей