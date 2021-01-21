Прокуратура начала проверку

В подмосковном городе Электросталь 14 школьников обратились в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие. По предварительной версии, учащиеся могли отравиться.

В дело вмешались правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.

В ходе проверки ведомство оценит качество работы образовательного учреждения, а также свяжется с поставщиком питания, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".

Ранее инцидент с отравлением школьника произошел в городе Балашиха.