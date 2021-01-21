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В подмосковном городе Электросталь 14 школьников обратились в медучреждения с жалобами на плохое самочувствие. По предварительной версии, учащиеся могли отравиться.
В дело вмешались правоохранительные органы. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Московской области.
В ходе проверки ведомство оценит качество работы образовательного учреждения, а также свяжется с поставщиком питания, передает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Ранее инцидент с отравлением школьника произошел в городе Балашиха.
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