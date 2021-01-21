В центре Москвы автомобиль вылетел на тротуар

По предварительной информации, пострадал один человек

В центре Москвы столкнулись два автомобиля. Из-за сильного удара одно из транспортных средств вылетело на тротуар.

Инцидент произошел на улице Воздвиженка неподалеку от дома №9, пишет РИА "Новости".

По некоторым данным, пострадал один мужчина. Однако не уточняется, травмы какой степени тяжести он получил.

На данный момент выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее стало известно о том, что в Московской области рейсовый автобус врезался в кинотеатр. Не обошлось без пострадавших. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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