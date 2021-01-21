Актрисе оказывают помощь

Установлена личность пешехода, сбитого в центре Москвы. Им оказалась заслуженная артистка РФ Лилия Загорская.

66-летнюю актрису доставили в городскую клиническую больницу имени Пирогова. Стало известно, что Загорской уже сделали УЗИ. В ближайшее время пациентку отправят на КТ, передает телеканал "360".

Напомним, авария произошла сегодня, 21 января. Столкнулись два автомобиля, после чего одно из транспортных средств вылетело на тротуар. Сначала сообщалось, что пострадавшим оказался некий мужчина.

Лилия Загорская – лауреат Государственной премии России. С 1987 года актриса работает в Московском театре "Около дома Станиславского".