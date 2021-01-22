В Подмосковье схватили хулигана-поджигателя

Злоумышленник спалил чужой автомобиль

В Балашихе Московской области сотрудники правопорядка задержали выходца из ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в намеренном поджоге транспортного средства.

Как сообщили в пресс-службе местного управления МВД, для совершения злодеяния бандит разбил стекло в машине, вытащил горячую жидкость, разлил ее по салону и поджег.

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", на данный момент злоумышленник арестован, заведено дело о намеренном вреде чужому имуществу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло массовое отравление школьников.

Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

новости партнеров

Какие страны США будут считать врагами при любой власти: прогноз эксперта

В числе перманентных угроз для американцев – наша страна

Москва отменяет часть карантинных ограничений: что откроется

Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей