Курс рубля
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
- Курс евро поднялся до 92 рублей
- Новое падение рубля объяснил эксперт
708 новости
В Балашихе Московской области
сотрудники правопорядка задержали выходца из ближнего зарубежья. Мужчину
подозревают в намеренном поджоге транспортного средства.
Как сообщили в пресс-службе местного управления МВД, для совершения злодеяния бандит разбил стекло в машине, вытащил горячую жидкость, разлил ее по салону и поджег.
По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", на данный момент злоумышленник арестован, заведено дело о намеренном вреде чужому имуществу.
Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло массовое отравление школьников.
В числе перманентных угроз для американцев – наша страна
Ситуация с эпидемией коронавируса внушает осторожный оптимизм