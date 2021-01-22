Злоумышленник спалил чужой автомобиль

В Балашихе Московской области сотрудники правопорядка задержали выходца из ближнего зарубежья. Мужчину подозревают в намеренном поджоге транспортного средства.



Как сообщили в пресс-службе местного управления МВД, для совершения злодеяния бандит разбил стекло в машине, вытащил горячую жидкость, разлил ее по салону и поджег.

По данным интернет-издания "Подмосковье сегодня", на данный момент злоумышленник арестован, заведено дело о намеренном вреде чужому имуществу.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье произошло массовое отравление школьников.