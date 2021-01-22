Погибли 2 человека: в Татарстане прогремел взрыв на нефтяном предприятии

Трагедия произошла при испытании сжатым воздухом

В Татарстане, в селе Большое Нуркеево Сармановского района прогремел взрыв на нефтяном предприприятии. 

По предварительным данным, ЧП произошло в "Малых нефтяных компаниях Татарстана", пишет LIFE. Выяснилось, что взрыв произошел во время испытаний сжатым воздухом. 

В результате ЧП погибло двое человек, был ранен мужчина 1973 года рождения.

На место уже выехала районный прокурор Татьяна Федоровская, уточняет РБК. Будет проверено соблюдение правил безопасности при осуществлении работ. Точные причины и обстоятельства взрыва уточняются. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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