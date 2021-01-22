Пострадал один человек

В одном из частных домов Ялты произошел взрыв газа. Пострадал хозяин жилища. Об этом СМИ сообщили в Единой дежурной диспетчерской службе.

Происшествие случилось сегодня, 22 января, в доме №3 на улице Павленко. Хозяин дома зашел в помещение и, не почувствовав запаха газа, включил свет, после чего раздался взрыв. Ударная волна выбила окна, но ничего не загорелось.

Пострадавшего забрали в больницу с травмами средней тяжести, уточнили в ЕДДС. Больше в доме никто не живет. Сейчас спасатели работают на месте случившегося. Причину взрыва газа еще только предстоит выяснить, передает "Крыминформ".

Стоит отметить, что этот дом, известный как дача доктора Павла Розанова, является историческим объектом. В нем некоторое время жила знаменитая писательница и переводчица Леся Украинка, когда приезжала в Ялту на лечение. Именно там в 1907 году она работала над поэмой "Кассандра". Дачу Розанова, где врач организовал пансион, посещали и другие деятели искусства - писатели, художники, артисты.