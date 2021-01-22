Погиб человек: в Краснодаре произошел взрыв - видео

Погиб человек: в Краснодаре произошел взрыв - видео
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Pres/www.globallookpress.com
Ситуацию удалось взять под контроль

На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв, после которого в павильоне начался крупный пожар. Причина происшествия кроется в разгерметизации газового баллона.

Инцидент произошел напротив дома по улице Владислава Посадского. К месту возгорания направили службу пожаротушения.

По данным МЧС, площадь пожара составляет около 150 квадратных метров, пишет "Комсомольская Правда" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

"Подано три ствола "Дельта", работает три звена газодымозащитной службы", – передает тот же источник.

Сообщается, что с рынка эвакуировали 100 человек. Уже известно, что есть один погибший, двое получили травмы.

Спустя некоторое время ситуацию удалось взять под контроль. Пожарные ликвидировали возгорание.

Ранее страшный пожар произошел в Екатеринбурге. Погибли 8 человек, среди них – один ребенок. 

Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

НАТО требует от России отказаться от признания Абхазии и Южной Осетии

Североатлантический блок пытается принять в организацию Грузию

ЦРУ уличили в попытке выкрасть из России технологию гиперзвука

Попытка вывоза деталей была пресечена российскими спецслужбами

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей