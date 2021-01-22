Курс рубля
- Курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
На цветочном рынке в Краснодаре произошел взрыв, после которого в павильоне начался крупный пожар. Причина происшествия кроется в разгерметизации газового баллона.
Инцидент произошел напротив дома по улице Владислава Посадского. К месту возгорания направили службу пожаротушения.
По данным МЧС, площадь пожара составляет около 150 квадратных метров, пишет "Комсомольская Правда" со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
"Подано три ствола "Дельта", работает три звена газодымозащитной службы", – передает тот же источник.
Сообщается, что с рынка эвакуировали 100 человек. Уже известно, что есть один погибший, двое получили травмы.
Спустя некоторое время ситуацию удалось взять под контроль. Пожарные ликвидировали возгорание.
Ранее страшный пожар произошел в Екатеринбурге. Погибли 8 человек, среди них – один ребенок.
Североатлантический блок пытается принять в организацию Грузию
Попытка вывоза деталей была пресечена российскими спецслужбами