В Подмосковье ссора мужа и жены закончилась убийством

Нетрезвая дама напала на супруга

Трагически закончилась ссора мужа и жены в Подмосковье. Один из них скончался.

Обвиняют в убийстве 55-летнюю жительницу города Люберцы. В Красково 23 января она была пьяна и повздорила с супругом.

Женщина  ударила мужа ножом. Тот умер сразу, сообщили в региональном ГСУ СКР.

Назначена судмедэкспертиза. Полицейские собираются провести следственный эксперимент при участии обвиняемой на месте преступления. Вопрос о ее аресте решается, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что в Московской области  местный житель набросился с ножом на вышедшую из магазина женщину.. От полученных ран она скончалась на месте.

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Санкции не помеха: "Северный поток – 2" достраивают

Укладка труб в водах Дании возобновилась

Назван быстрый способ узнать размер пенсии

Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей