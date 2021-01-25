Нетрезвая дама напала на супруга

Трагически закончилась ссора мужа и жены в Подмосковье. Один из них скончался.

Обвиняют в убийстве 55-летнюю жительницу города Люберцы. В Красково 23 января она была пьяна и повздорила с супругом.

Женщина ударила мужа ножом. Тот умер сразу, сообщили в региональном ГСУ СКР.

Назначена судмедэкспертиза. Полицейские собираются провести следственный эксперимент при участии обвиняемой на месте преступления. Вопрос о ее аресте решается, отмечает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Ранее сообщалось, что в Московской области местный житель набросился с ножом на вышедшую из магазина женщину.. От полученных ран она скончалась на месте.