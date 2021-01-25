Авария в Подмосковье унесла жизни трех человек

На трассе столкнулись две иномарки

Жертвами ДТП в подмосковном Орехово-Зуево стали три человека. Об этом рассказали в областном ГУ МВД.

Это случилось на 15-м км автодороги Ликино-Дулево – Шатурторф. Столкнулись легковые иномарки "КИА" и "Шкода", двигавшиеся навстречу друг другу.

На месте аварии работают следователи. Выяснятся обстоятельства произошедшего, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

Ответить:

новости партнеров

Санкции не помеха: "Северный поток – 2" достраивают

Укладка труб в водах Дании возобновилась

Назван быстрый способ узнать размер пенсии

Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей