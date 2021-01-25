На трассе столкнулись две иномарки

Жертвами ДТП в подмосковном Орехово-Зуево стали три человека. Об этом рассказали в областном ГУ МВД.

Это случилось на 15-м км автодороги Ликино-Дулево – Шатурторф. Столкнулись легковые иномарки "КИА" и "Шкода", двигавшиеся навстречу друг другу.

На месте аварии работают следователи. Выяснятся обстоятельства произошедшего, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".