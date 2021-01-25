В Стамбуле неизвестный напал с ножом на россиян

Есть раненые

В Стамбуле с тремя россиянами случилась трагедия. Неизвестный мужчина с ножом напал на них и ранил. Об этом сообщил источник в полиции.

Как стало известно РИА "Новости", жизни пострадавших ничего не угрожает, но они находятся в больнице. Нападавшим оказался сборщик мусора, которого ищет полиция. 

Инцидент произошел накануне вечером, момент нападения зафиксировала камера наблюдения. Позже выяснилось, что нападавшего задержали. 

Полина ИВАНОВА

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