Курс рубля
- Курс рубля после инаугурации Байдена может резко измениться
- Новое падение рубля объяснил эксперт
- Рубль рухнет: озвучен секретный курс доллара на май 2021 года
712 новости
В Стамбуле с тремя россиянами случилась трагедия. Неизвестный мужчина с ножом напал на них и ранил. Об этом сообщил источник в полиции.
Как стало известно РИА "Новости", жизни пострадавших ничего не угрожает, но они находятся в больнице. Нападавшим оказался сборщик мусора, которого ищет полиция.
Инцидент произошел накануне вечером, момент нападения зафиксировала камера наблюдения. Позже выяснилось, что нападавшего задержали.
Ситуация с COVID-19 в России улучшается
Выписку о социальных выплатах можно получить онлайн