Есть раненые

В Стамбуле с тремя россиянами случилась трагедия. Неизвестный мужчина с ножом напал на них и ранил. Об этом сообщил источник в полиции.

Как стало известно РИА "Новости", жизни пострадавших ничего не угрожает, но они находятся в больнице. Нападавшим оказался сборщик мусора, которого ищет полиция.

Инцидент произошел накануне вечером, момент нападения зафиксировала камера наблюдения. Позже выяснилось, что нападавшего задержали.