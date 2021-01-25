Взрыв и огонь столбом: на заводе в Уфе произошел пожар - видео

Есть пострадавший

В Уфе случилось ЧП. На заводе "Уфаоргсинтез" произошел пожар из-за емкостей со спиртом. 

Как сообщает телеграм-канал Mash, очевидцы говорят о том, что перед пожаром был взрыв, его же видно на видео. Впрочем, на заводе этот факт отрицают. В итоге загорелись две емкости с синтетическим спиртом. По предварительной информации, один человек пострадал, а судьба еще одного пока остается неизвестной. 

Как пишет РЕН ТВ, пожар, которому присвоен четвертый ранг сложности, тушат четыре расчета спасателей. 

Полина ИВАНОВА

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