Есть пострадавший

В Уфе случилось ЧП. На заводе "Уфаоргсинтез" произошел пожар из-за емкостей со спиртом.

Как сообщает телеграм-канал Mash, очевидцы говорят о том, что перед пожаром был взрыв, его же видно на видео. Впрочем, на заводе этот факт отрицают. В итоге загорелись две емкости с синтетическим спиртом. По предварительной информации, один человек пострадал, а судьба еще одного пока остается неизвестной.

Как пишет РЕН ТВ, пожар, которому присвоен четвертый ранг сложности, тушат четыре расчета спасателей.