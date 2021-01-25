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В Уфе случилось ЧП. На заводе "Уфаоргсинтез" произошел пожар из-за емкостей со спиртом.
Как сообщает телеграм-канал Mash, очевидцы говорят о том, что перед пожаром был взрыв, его же видно на видео. Впрочем, на заводе этот факт отрицают. В итоге загорелись две емкости с синтетическим спиртом. По предварительной информации, один человек пострадал, а судьба еще одного пока остается неизвестной.
Как пишет РЕН ТВ, пожар, которому присвоен четвертый ранг сложности, тушат четыре расчета спасателей.
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