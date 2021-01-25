Раскрыты подробности нападения на россиян в Турции

На месте преступления было очень много крови

Одна из россиянок, ставших жертвами нападения в Стамбуле, получила семь ножевых ранений. Об этом рассказал очевидец инцидента. Он отметил, что выбежал из своего ларька, услышав крики – на земле лежали три человека.

"Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята – три или четыре", – цитирует слова свидетеля "Вечерняя Москва".

Он добавил, что выбежавшие из соседних домов люди помогали перед приездом полиции и скорой помощи перевязывать пострадавших. Было много крови, отметил мужчина.

Согласно показаниям очевидца, у нападавшего был большой нож, похожий на тот, которым нарезают хлеб.

По информации генконсульства РФ в Стамбуле, все трое граждан нашей страны – мужчина и две женщины – находятся в больницах турецкой столицы с разной степенью тяжести. Нападавший сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. задержан, передают РИА "Новости".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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