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Одна из россиянок, ставших жертвами нападения в Стамбуле, получила семь ножевых ранений. Об этом рассказал очевидец инцидента. Он отметил, что выбежал из своего ларька, услышав крики – на земле лежали три человека.
"Одна из девушек получила семь ножевых ранений, остальные ребята – три или четыре", – цитирует слова свидетеля "Вечерняя Москва".
Он добавил, что выбежавшие из соседних домов люди помогали перед приездом полиции и скорой помощи перевязывать пострадавших. Было много крови, отметил мужчина.
По информации генконсульства РФ в Стамбуле, все трое граждан нашей страны – мужчина и две женщины – находятся в больницах турецкой столицы с разной степенью тяжести. Нападавший
сборщик мусора Хасан Хюсейн Й.
задержан, передают РИА "Новости".
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