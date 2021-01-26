Женщина рассказала о "суровой реальности" на популярном у россиян курорте

Женщина рассказала о "суровой реальности" на популярном у россиян курорте
Фото: Ekaterina Anpilogova/Russian Look/www.globallookpress.com
Она отметила, что отпуск обернулся для нее настоящим кошмаром

Отдохнувшая в Абхазии россиянка пожаловалась на непристойное поведение местных мужчин. Рассказ туристки о "суровой реальности" на курорте появился на платформе "Яндекс.Дзен".

По словам женщины, она отправилась в Абхазию вместе с матерью и 4-летней дочерью. Представителя мужского пола рядом с ними не было, что и стало своеобразной "красной тряпкой" для абхазцев.

Автор сообщила, что местные мужчины попросту не давали ей проходу. Они фотографировали россиянку на телефон, заваливали ее комплиментами, предлагали совместное времяпровождение, а также "бросали тошнотворно-жаркие взгляды".

Апогеем возмущения женщины стал случай с абхазской полицией. Дочь туристки подхватила ротавирус. Девочке было плохо, и мать приняла решение отвезти ее в больницу на такси. В какой-то момент машину остановили на посту ДПС. Один из сотрудников правоохранительных органов начал намекать на ужин в ресторане, не обращая внимания на сидящих в салоне родительницу и наследницу россиянки.

"К такому меня жизнь не готовила!" – заключила автор.

В конечном итоге компания вернулась в Россию раньше, чем планировала. Все до исключения были рады прерванному отпуску.

Ранее стало известно о том, какие направления для летнего отдыха являются самыми популярными. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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Гость
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Супер! Русский язык не знает, а уже пишет комментарий! Есть глагол "ездить", но литературная форма повелительного наклонения не "езди", что весьма созвучно с матерным словом, а "езжай"!!!
Гость
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А такое всегда было на всем Кавказе включая и советские времена, надоедает же драть коз, так они и отрываются на приезжих.
Гость
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Есть еще места на планете, где много озабоченных диких обезьян! Езди с Мужчиной везде, это большой плюс во всем.
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