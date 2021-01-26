Антикарантинный протест: демонстранты взорвали мост в Амстердаме

Голландцы вышли на улицы из-за продления локдауна

В Нидерландах третий день продолжаются массовые беспорядки из-за продления карантинных мер. Ночью демонстранты взорвали мост в Амстердаме. Снятое очевидцами видео опубликовали в Сети.

Протесты вспыхнули не только в столице, но и в других городах. Так, в Урке был сожжен пункт тестирования на коронавирус. Многочисленные поджоги также происходят в Роттердаме. В Эйндховене силовики начали применять водометы. Всего в стране задержали около 300 человек, передает телеграм-канал RT.

В Нидерландах продлили локдаун до 9 февраля, а также ввели комендантский час. Нарушителям придется заплатить штраф в 95 евро, напоминает РИА "Новости".

Карина СИРАЗОВА

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