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В Нидерландах третий день продолжаются массовые беспорядки из-за продления карантинных мер. Ночью демонстранты взорвали мост в Амстердаме. Снятое очевидцами видео опубликовали в Сети.
Протесты вспыхнули не только в столице, но и в других городах. Так, в Урке был сожжен пункт тестирования на коронавирус. Многочисленные поджоги также происходят в Роттердаме. В Эйндховене силовики начали применять водометы. Всего в стране задержали около 300 человек, передает телеграм-канал RT.
В Нидерландах продлили локдаун до 9 февраля, а также ввели комендантский час. Нарушителям придется заплатить штраф в 95 евро, напоминает РИА "Новости".
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