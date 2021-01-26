Весь город во тьме: в Сети появились шокирующие кадры из Крыма

Весь город во тьме: в Сети появились шокирующие кадры из Крыма
Фото: Server Amzayev/Russian Look/www.globallookpress.com
Последствия произошедшего власти пообещали устранить уже сегодня

Вчера на несколько часов значительная часть Ялты погрузилась во тьму. Из-за аварии на подстанции один из участков энергосети был отключен, без света остались несколько сотен домов. Шокирующее видео происшествия очевидцы распространили в социальных сетях. 

На кадрах можно увидеть несколько вспышек яркого света в темном небе. После прогремевшего на подстанции взрыва моментально погас свет во многих домах. По предварительной версии, причиной аварии стало короткое замыкание. 

Как сообщают "Вести. Севастополь", сейчас аварийный участок отключен от сети. Свет жителям Ялты подают по резервной линии. Полностью возобновить работу электросети планируют уже сегодня. 

"Возгораний нет, взрывов нет, пострадавших нет. Аварийное отключение подстанции 110 киловольт в поселке Массандра. Короткое замыкание на электросетях из-за непогоды", – рассказала глава городской администрации Янина Павленко.

Ранее сообщалось о взрыве в Крыму в результате которого пострадал один человек. 

Роман ИГНАТОВ

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