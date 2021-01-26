Похищенные деньги злоумышленники уже потратили

Две мошенницы прикинулись медработниками и вынесли из квартиры 88-летнего мужчины более 3 млн рублей. Их задержала подмосковная полиция.

Преступление злоумышленницы совершили, когда им удалось отвлечь пенсионера разговором. Позже выяснилось, что лжеврачи оказались жительницами Смоленской области, где их и нашли. Украденные деньги женщины уже потратили на личные нужды, говорится на сайте МВД.

Сейчас обе подозреваемые находятся под стражей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Им грозит до 10 лет тюрьмы.