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Две мошенницы прикинулись медработниками и вынесли из квартиры 88-летнего мужчины более 3 млн рублей. Их задержала подмосковная полиция.
Преступление злоумышленницы совершили, когда им удалось отвлечь пенсионера разговором. Позже выяснилось, что лжеврачи оказались жительницами Смоленской области, где их и нашли. Украденные деньги женщины уже потратили на личные нужды, говорится на сайте МВД.
Сейчас обе подозреваемые находятся под стражей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня". Им грозит до 10 лет тюрьмы.
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