У правоохранителей зафиксированы ушибы мягких тканей

В Шатуре экс-игрок ФК "Сатурн" и ростовского СКА Константин Ионов напал на двух полицейских, которые остановили его для проверки документов.

Спортсмен, который сейчас тренирует футбольную команду в Егорьевске, находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В ходе разговора Ионов начал оскорблять сотрудников правоохранительных органов, а затем избил их.

Футболист ударил лейтенанта по голове, а старшему сержанту нанес удары по лицу. В итоге у обоих полицейских были зафиксированы ушибы мягких тканей, сообщает РЕН ТВ.



