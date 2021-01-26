В Подмосковье пьяный футбольный тренер напал на двух полицейских

У правоохранителей зафиксированы ушибы мягких тканей

В Шатуре экс-игрок ФК "Сатурн" и ростовского СКА Константин Ионов напал на двух полицейских, которые остановили его для проверки документов. 

Спортсмен, который сейчас тренирует футбольную команду в Егорьевске, находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В ходе разговора Ионов начал оскорблять сотрудников правоохранительных органов, а затем избил их. 

Футболист ударил лейтенанта по голове, а старшему сержанту нанес удары по лицу. В итоге у обоих полицейских были зафиксированы ушибы мягких тканей, сообщает РЕН ТВ. 


Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

На Западе назвали имя нового преемника Путина

Предполагаемый кандидат успел заслужить доверие россиян

Власти Крыма подготовили еврокомиссару доказательства варварской политики Украины

Представитель ЕС собирается побывать в регионе и составить отчет о ситуации там

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей