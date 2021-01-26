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В Шатуре экс-игрок ФК "Сатурн" и ростовского СКА Константин Ионов напал на двух полицейских, которые остановили его для проверки документов.
Спортсмен, который сейчас тренирует футбольную команду в Егорьевске, находился в состоянии алкогольного опьянения, пишет интернет-издание "Подмосковье сегодня". В ходе разговора Ионов начал оскорблять сотрудников правоохранительных органов, а затем избил их.
Футболист ударил лейтенанта по голове, а старшему сержанту нанес удары по лицу. В итоге у обоих полицейских были зафиксированы ушибы мягких тканей, сообщает РЕН ТВ.
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