В салоне находились 20 человек

В пассажирском автобусе, следовавшем по Москве, вспыхнул пожар. Транспортное средство сгорело.

Это произошло на юго-западе столицы, у одного из домов на улице Наметкина. Огонь охватил 30 кв. м, рассказали спасатели.

В салоне автобуса, следовавшего по маршруту т72, находились 20 человек. Водитель успел вывести всех пассажиров. Пострадавших нет.

Выехавшие на место пожарные быстро потушили огонь. Причины пожара пока не известны. Их будут выяснять вместе с производителем таких транспортных средств.

Маршруты нескольких автобусов – т60, т72, 246, 555, 628 и С5 – изменили. Влияния на движение бесплатных автобусов КМ пожар не оказал, передает телеканал "360" со ссылкой на информацию в пресс-службе столичного департамента транспорта.