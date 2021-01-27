В Подмосковье задержали пару с 50 упаковками наркотиков

Полицейские заметили мужчину и женщину. котрые странно вели себя

В подмосковном Серпухове задержана пара, у которой обнаружили наркотики. Запрещенное вещество было расфасовано в 50 с лишним упаковок.

Полицейские, которые патрулировали лесополосу, заметили мужчину и женщину, которые странно вели себя. Дама раскидывала что-то по земле и снимала на камеру.

Стражи порядка, приблизившись, увидели под деревом 47 свертков с гранулами некоего вещества. Также женщина указала на тайники, где находились еще семь пакетов, отметили в ГУ МВД Московской области.

Как уточнили в ведомстве, злоумышленниками оказались в прошлом судимый уроженец Пермского края и его сожительница. В их квартире найдены пакеты с запрещенными веществами, электронные весы, рулоны цветной изоленты и черновики с записями.

Заведено уголовное дело. Пару арестовали, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Полина ДОРОЖКИНА

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