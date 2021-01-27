Есть пострадавшие: в военной части Можайска обрушилась крыша

На месте работают экстренные службы

В военной части, расположенной в подмосковном городе Можайск, произошло обрушение крыши. Сообщается о пяти пострадавших.

По данным телеграм-канала Mash, инцидент произошел в курилке автопарка. В какой-то момент на находящихся там контрактников упал навес.

Состояние троих военнослужащих оценивается как тяжелое. У первого подозревают перелом голеностопа, у второго – перелом ребер, третий же получил серьезные травмы плеча и правого бедра.

На территории военной части работают экстренные службы. На место происшествия направлены две машины скорой помощи. 

Анастасия ГОРЮНОВА

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