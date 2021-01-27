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Резонансный случай произошел в
Москве. Житель столицы в порыве ярости напал на маленькую собачку породы
мальтипу. Злодея уже задержали.
Атака на животное произошла в парке на Мичуринском проспекте. Как сообщает пресс-центр столичного ГУ МВД, сначала злоумышленник позвал животное, а потом неожиданно начал наносить домочадцу удары ногой.
Пес потерял сознание, однако оперативные действия хозяйки, а потом ветеринаров, спасли животному жизнь. Из-за ударов у собаки были переломаны кости, а также разорваны внутренние органы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Теперь 46-летнего злодея обвиняют в жестоком обращении с животными. Мужчине запретили выезжать за пределы города.
Кстати, сегодня в Московской области задержали пару с 50 упаковками наркотиков.
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