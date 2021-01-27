Избившего маленькую собачку агрессора схватили в столице

Мужчина ногами побил бедное животное

Резонансный случай произошел в Москве. Житель столицы в порыве ярости напал на маленькую собачку породы мальтипу. Злодея уже задержали.

Атака на животное произошла в парке на Мичуринском проспекте. Как сообщает пресс-центр столичного ГУ МВД, сначала злоумышленник позвал животное, а потом неожиданно начал наносить домочадцу удары ногой.

Пес потерял сознание, однако оперативные действия хозяйки, а потом ветеринаров, спасли животному жизнь. Из-за ударов у собаки были переломаны кости, а также разорваны внутренние органы, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Теперь 46-летнего злодея обвиняют в жестоком обращении с животными. Мужчине запретили выезжать за пределы города.

Кстати, сегодня в Московской области задержали пару с 50 упаковками наркотиков.

Ольга ФЕДОРОВА

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