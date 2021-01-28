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В Перми случился пожар на пороховом заводе. Тушить огонь, который раскинулся на 50 кв м, пришлось почти 70 спасателям. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе МЧС.
По информации телеграм-канала НТВ, очевидцы слышали взрывы.
Как пишет телеканал "360", через несколько часов пожар удалось потушить. Однако три человека пострадали, их отправили в местный ожоговый центр, уточняет РИА "Новости".
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