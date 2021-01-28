Пострадавшего увезли в больницу

Днем в четверг, 28 января в Челябинске прогремел взрыв. На место прибыли спасатели и пожарники. Улицы перекрыты.

ЧП случилось в подземном переходе, расположенном в центре города. Пострадал один человек, он госпитализирован.

На прилегающей улице после взрыва образовался черный густой дым. Находящиеся там полицейские перекрыли движение транспорта, информирует пресс-служба регионального МЧС.

Первоначальные данные подтвердились: во время сварочной работы произошел взрыв газового баллона. Выполнявший ее мужчина пострадал. У него ожоги 25 – 30% тела и, возможно, верхних дыхательных путей, рассказали URA.RU в мэрии Челябинска.