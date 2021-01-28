Вертолет Ми-8 врезался в здание аэропорта под Красноярском

Машина получила серьезные повреждения

В аэропорту поселка Богучан под Красноярском случилось ЧП. Вертолет Ми-8 при попытке взлета столкнулся со зданием аэропорта.

Как пишет телеграм-канал РИА "Новости", воздушное судно лопастями задело постройку. По информации телеграм-канала "Раньше всех. Ну почти", машина покорежилась, но никто не пострадал.