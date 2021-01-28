Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в Москве

Неизвестный открыл стрельбу по посетителям кафе в Москве
Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Один из пострадавших был доставлен в больницу

Мужчина начал огонь по посетителям кафе на Ленинградском проспекте в Москве. Одного из пострадавших срочно доставили в больницу. 

Как сообщила пресс-служба столичного ГУ МВД, между неизвестным и тремя посетителями произошел конфликт. В результате, мужчина начал пальбу по гражданам. На месте нашли три стреляные гильзы, пишет РИА "Новости". 

"Сотрудники полиции установили, что один из участников конфликта произвел несколько выстрелов из предмета, похожего на травматический пистолет, по сидящим в кафе гражданам, после чего скрылся", – сообщили в ГУ МВД.

В результате пострадали трое мужчин. Один из них был срочно доставлен в больницу, другие обратились за медпомощью самостоятельно. 

Стрелка уже удалось задержать. Им оказался 40-летний приезжий. У него изъяли предмет, который предварительно правоохранители квалифицировали как травматический пистолет.

Против нападавшего возбудили уголовные дела об умышленном приченении тяжкого вреда здоровью и хулиганстве. Его заключили под стражу. 

Роман ИГНАТОВ

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