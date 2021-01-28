В Подмосковье школьников экстренно эвакуировали после сообщения о бомбе

Информация о готовящемся взрыве поступила на электронную почту

Учащихся лицея №4 в подмосковных Люберцах эвакуировали из-за сообщения о минировании. 

Утром в четверг на электронную почту школы поступила информация о бомбе, сообщает РИАМО. 

Школьников эвакуировали в школу №6. Сейчас на месте проишествия работают спецслужбы, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня". 

Юлия МИХАЙЛОВА

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