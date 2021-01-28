Информация о готовящемся взрыве поступила на электронную почту

Учащихся лицея №4 в подмосковных Люберцах эвакуировали из-за сообщения о минировании.

Утром в четверг на электронную почту школы поступила информация о бомбе, сообщает РИАМО.

Школьников эвакуировали в школу №6. Сейчас на месте проишествия работают спецслужбы, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".