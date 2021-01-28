В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

В Подмосковье полицейские нашли у 27-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья более одного килограмма наркотиков.

В результате выяснилось, что изъятое вещество является мефедроном, сообщает ГУ МВД по региону.

Мужчину задержали вблизи местного СНТ. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Суд отправил его под стражу.