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В Подмосковье полицейские нашли у 27-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья более одного килограмма наркотиков.
В результате выяснилось, что изъятое вещество является мефедроном, сообщает ГУ МВД по региону.
Мужчину задержали вблизи местного СНТ. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Суд отправил его под стражу.
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