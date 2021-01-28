В подмосковном Красногорске у мужчины изъяли более килограмма наркотиков

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело

В Подмосковье полицейские нашли у 27-летнего уроженца одной из республик ближнего зарубежья более одного килограмма наркотиков. 

В результате выяснилось, что изъятое вещество является мефедроном, сообщает ГУ МВД по региону.

Мужчину задержали вблизи местного СНТ. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело о покушении на незаконную наркоторговлю, уточняет интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Суд отправил его под стражу. 

Юлия МИХАЙЛОВА

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