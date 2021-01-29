Преступник отправится в колонию строгого режима

Житель Мытищ, который в марте 2019 года убил и расчленил свою мать, проведет за решеткой 16 лет. Мужчину отправят в колонию строгого режима.

Сообщается, что на убийство преступник решился из-за финансовых трудностей. Расправиться с родительницей он хотел для того, чтобы потом забрать все ее сбережения, передает пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области.

Житель Мытищ предложил забрать мать с работы на собственном автомобиле. Женщина согласилась, не предчувствуя беды. В какой-то момент злоумышленник задушил ее и бросил тело в канаву. Позже он испугался, что труп найдут, и расчленил родительницу.

После совершенного преступления мужчина забрал деньги матери – около 131 тысячи рублей. Спустя некоторое время его поймали и взяли под стражу, пишет интернет-портал "Подмосковье сегодня".