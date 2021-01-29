В Подмосковье спасли зажатого в башенном кране мужчину

Чтобы вызволить пострадавшего, пришлось организовать веревочную переправу на крышу высотного дома

В Котельниках спасатели пришли на помощь к мужчине, который застрял в башенном кране. После обрушения стрелы пострадавший оказался зажат в кабине на большой высоте.

Сообщается, что инцидент произошел 27 января. 

Спасатели добрались до мужчины и оказали первую медицинскую помощь. После сотрудники ГКУ МО "Мособлпожспас" приняли решение эвакуировать его путем веревочной переправы на крышу стоящего поблизости 21-этажного здания, передает пресс-служба организации.

Пострадавшего аккуратно переместили на крышу жилого дома. После этого его положили на носилки и передали фельдшерам скорой помощи, отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Анастасия ГОРЮНОВА

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