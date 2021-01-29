Под Самарой произошло крупное ДТП с многочисленными жертвами

На федеральной трассе столкнулись грузовик, легковушка и микроавтобус

В автоаварии в Самарской области погибли шесть человек. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

По данным ведомства, на 873-м километре федеральной автодороги М-5 "Урал" в районе села Заборовка Сызранского района столкнулись грузовой автомобиль DAF, легковой автомобиль Chevrolet Niva и пассажирский микроавтобус Citroën.

"Погибли шесть человек", – сказал собеседник агентства.

В свою очередь телеграм-канал "112" сообщает, что в крупном ДТП скончались восемь человек, а еще 13 доставлены в больницу.

Позже вечером в пятницу, 29 января, стало известно о 10 погибших под Самарой и 14 пострадавших в аварии.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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