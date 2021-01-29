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В Самарской области, под Сызранью, около села Заборовка произошло страшное ДТП. У грузовика DAF занесло полуприцеп, в результате чего он влетел в микроавтобус. В аварии погибли 10 человек.
Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на СК по региону, пострадали 14 человек. О причине происшествия сообщили в МЧС телеканалу "360". В телеграм-канале появились жуткие кадры с места аварии.
ДТП произошло на трассе М-5. В аварию попал не только грузовик и автобус Citroen, но и легковой автомобиль Chevrolet Niva. Пострадавших доставили в больницу.
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