Погибли десять человек: появились кадры аварии с автобусом под Самарой

Погибли десять человек: появились кадры аварии с автобусом под Самарой
Фото: Мобильный репортер/АГН Москва
Грузовик врезался в общественный транспорт

В Самарской области, под Сызранью, около села Заборовка произошло страшное ДТП. У грузовика DAF занесло полуприцеп, в результате чего он влетел в микроавтобус. В аварии погибли 10 человек. 

Как пишет РИА "Новости" со ссылкой на СК по региону, пострадали 14 человек. О причине происшествия сообщили в МЧС телеканалу "360". В телеграм-канале появились жуткие кадры с места аварии.

ДТП произошло на трассе М-5. В аварию попал не только грузовик и автобус Citroen, но и легковой автомобиль Chevrolet Niva. Пострадавших доставили в больницу. 

Полина ИВАНОВА

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