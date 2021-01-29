Житель Подмосковья украл 760 тысяч рублей из сейфа знакомого

На мужчину завели уголовное дело

В подмосковной Ивантеевке задержали мужчину, который похитил у своего знакомого крупную сумму денег. 

Мужчина обратился за помощью в полицию в Королеве, рассказав, что из его сейфа пропали 760 тысяч рублей, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

В итоге был подозреваемый был задержан. Им оказался знакомый потерпевшего. Сейчас в отношении злоумышленника завели уголовное дело о краже. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняет пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области. 

Юлия МИХАЙЛОВА

Ответить:

новости партнеров

Москва завербовала Трампа 40 лет назад - беглый разведчик КГБ

Советская разведка положила глаз на "психологически и интеллектуально" уязвимого американца, склонного к лести

Байден исправит ошибки в отношениях с Россией – СМИ

В Варшаве не верят, что Москва и Вашингтон могут найти общий язык

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей