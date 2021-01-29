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В подмосковной Ивантеевке задержали мужчину, который похитил у своего знакомого крупную сумму денег.
Мужчина обратился за помощью в полицию в Королеве, рассказав, что из его сейфа пропали 760 тысяч рублей, сообщает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
В итоге был подозреваемый был задержан. Им оказался знакомый потерпевшего. Сейчас в отношении злоумышленника завели уголовное дело о краже. Была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, уточняет пресс-служба ГУ МВД РФ по Московской области.
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