Готовят к допросу: россиян задержали в Вануату

Готовят к допросу: россиян задержали в Вануату
Фото: paul mayall/picture alliance/www.globallookpress.com
Береговая охрана "приняла" троих мужчин во время патрулирования

Власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты. На борту находились три россиянина. Также вместе с ними были задержаны экипажи еще двух китайских рыбацких лодок. 

Инцидент произошел еще 19 января, однако известно о нем стало только сегодня. По данным СМИ, патруль изначально заметил китайские лодки – их экипажи было принято задержать из-за подозрений в нелегальной ловле рыбы. Во время переправки судов в Порт-Вилу береговая охрана увидела российскую яхту неподалеку от города Луганвиль – россиян на борту было также задержали. 

Такое решение было принято из-за действующего в Внуату ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас российские граждане находятся на карантине, после их собираются допросить. Информацию о задержании подтвердили в российской дипмиссии в Австралии. 

"Три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие. Они никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату", – пишет РИА "Новости". 

Сейчас дипломаты оказывают задержанным консульсткую поддержку и пытаются решить вопрос с властями об освобождении россиян, чтобы они смогли продолжить свой маршрут. 

Некоторое время назад российского гражданина задержали в аэропорту Бразилии. 

Роман ИГНАТОВ

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Гость
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Допрос это когда арестованы, в данном случае опрос так как задержаны!!!! Горе журналисты
Гость
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Гость
А в 1994 году он вовсе не был металлоломом и был готов на 90%, мало того, был спущен на воду. 404 так и не смогла его достроить и он занимает место на Николаевском заводе, который теперь выпускает не корабли, а печки-буржуйки. Это очень символично, ведь крейсер называется "Украина". Вся "страна" Украина теперь - ржавый металлолом, который порежут и продадут.
Netflix уже показал будущее Цеэвропы, это пророческий фильм.
Гость
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Гость
Им татарам потому что, им татарам похъю. Согласовывать свою движуху заранее надо.
Кто не был в море тем не понять! Могла быть плохая погода, кто то мог заболеть, поломка, кончилась вода и тд и тп!!! Да и трое суток на чрезвычайный заход ни кто не отменял!!! Это инфо для диванных аналитик !!! Удачи парням!!!!! Вануату это не Индия и Северная Корея
Гость
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Гость
А в 1994 году он вовсе не был металлоломом и был готов на 90%, мало того, был спущен на воду. 404 так и не смогла его достроить и он занимает место на Николаевском заводе, который теперь выпускает не корабли, а печки-буржуйки. Это очень символично, ведь крейсер называется "Украина". Вся "страна" Украина теперь - ржавый металлолом, который порежут и продадут.
А в июле 2019 Зе ответственно заявлял, что они не позволят его порезать на металл, но уже осенью 2019 он собирался его ВЫГОДНО продать. Закончилось тем, чем и должно было закончиться.
Гость
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Гость
а зачем Украине этот ржавый совковый метеллолм ?
это у вас он еще плавает, людей смешит
А в 1994 году он вовсе не был металлоломом и был готов на 90%, мало того, был спущен на воду. 404 так и не смогла его достроить и он занимает место на Николаевском заводе, который теперь выпускает не корабли, а печки-буржуйки. Это очень символично, ведь крейсер называется "Украина". Вся "страна" Украина теперь - ржавый металлолом, который порежут и продадут.
Гость
Ответить
Гость
Туда отправлен единственный в 404 крейсер Украина, который Зе на неделе дал команду пилить на чермет. Вот в виде чермета и отправлен.
а зачем Украине этот ржавый совковый метеллолм ?
это у вас он еще плавает, людей смешит
Гость
Ответить
Гость
посылайте скорее авианосец кузю.
если доплывет конечно.
главное чтоб дрова не кончились
Туда отправлен единственный в 404 крейсер Украина, который Зе на неделе дал команду пилить на чермет. Вот в виде чермета и отправлен.
Гость
Ответить
посылайте скорее авианосец кузю.
если доплывет конечно.
главное чтоб дрова не кончились
Гость
Ответить
Им татарам потому что, им татарам похъю. Согласовывать свою движуху заранее надо.
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