Береговая охрана "приняла" троих мужчин во время патрулирования

Власти островного государства Вануату задержали экипаж российской яхты. На борту находились три россиянина. Также вместе с ними были задержаны экипажи еще двух китайских рыбацких лодок.

Инцидент произошел еще 19 января, однако известно о нем стало только сегодня. По данным СМИ, патруль изначально заметил китайские лодки – их экипажи было принято задержать из-за подозрений в нелегальной ловле рыбы. Во время переправки судов в Порт-Вилу береговая охрана увидела российскую яхту неподалеку от города Луганвиль – россиян на борту было также задержали.

Такое решение было принято из-за действующего в Внуату ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас российские граждане находятся на карантине, после их собираются допросить. Информацию о задержании подтвердили в российской дипмиссии в Австралии.

"Три российских гражданина, предположительно, из Республики Татарстан, собирались совершить кругосветное путешествие. Они никого не уведомили о своем намерении зайти в территориальные воды Вануату", – пишет РИА "Новости".

Сейчас дипломаты оказывают задержанным консульсткую поддержку и пытаются решить вопрос с властями об освобождении россиян, чтобы они смогли продолжить свой маршрут.

Некоторое время назад российского гражданина задержали в аэропорту Бразилии.