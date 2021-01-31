В центре Москвы сотрудник полиции спас мужчину - видео

В центре Москвы сотрудник полиции спас мужчину - видео
Фото: Konstantin Kokoshkin/www.globallookpress.com
Россиянин пытался совершить акт самосожжения

В центре столицы полицейский предотвратил трагедию. Мужчина на улице Большой Бронной, близ дома 29, вылил на себя горючую жидкость и пытался себя сжечь. От страшной смерти его спас сотрудник полиции Илья Алтынов. Подключились и прохожие, которые увидели пламя.

"Подручными средствами пожаротушения и личным форменным обмундированием полицейский, а также присутствовавшие на месте происшествия граждане, в течение нескольких секунд погасили пламя", – сообщает пресс-служба ГУ МВД Росии по г. Москве. На сайте опубликованы кадры ЧП.

На место происшествия вызвали скорую. Мужчину госпитализировали. По предварительным данным, на такой шаг его толкнули проблемы с имуществом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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