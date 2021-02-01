Информация поступила в Нидерланды еще в прошлом месяце

Громкое расследование крушения малазийского "Боинга" тянется уже много лет. Сегодня стало известно о появлении новых сведений в этом деле. Голландцы получили официальный ответ от концерна "Алмаз-Антей". Впрочем, что указано в документе, они рассказывать не торопятся.



О новом витке в расследовании нашумевшего дела рассказал председательствующий судья инстанции в Нидерландах Хендрик Стинхейс. По его словам, официальная бумага от нашего концерна, занимающегося выпуском вооружений для ПВО, была получена еще 18 января. Там эксперты изложили технические детали крушения "Боинга". Какие конкретно, не сообщается.

Стинхейс также добавил, что в данный момент следствие занимается допросом фигурантов дела и других лиц, имеющих отношение к трагедии, передает РИА "Новости". По оценкам судьи, допросы будут проводиться вплоть до апреля текущего года.

Напомним, крушение MH17 произошло в 2014 году. Авиакатастрофа унесла жизни 298 человек. Украинская администрация заявила, что в этом виноваты ополченцы Донбасса. Они же ответили, что не обладают подобного рода вооружением.

К слову, недавно независимый технический эксперт Юрий Антипов заявил, что гибель "Боинга" MH17 можно раскрыть с помощью украинского "Бука".