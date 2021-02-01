Мужчина с приятелем решили сыграть в "русскую рулетку"

Жуткая история произошла на этих выходных в подмосковном Оболдино. Капитана ФСБ нашли с простреленной головой в загородном доме, где он отдыхал с приятелем. Причину случившегося выяснили СМИ.

Погибший силовик и архитектор познакомились около года назад во время состязаний по страйкболу. В последнее время они нередко устраивали застолья на даче и в ночь с пятницы на субботу снова выпивали вместе.

Друг погибшего всюду ходил с травматическим пистолетом и в роковой вечер решил сымитировать игру в "русскую рулетку". Идея капитану ФСБ понравилась и, когда архитектор отошел к холодильнику, раздался выстрел. Мужчина нашел приятеля мертвым.

Силовику было 36 лет. По данным "Московского комсомольца", он воспитывал троих детей.

Источник в правоохранительных органах рассказал РИА "Новости", что приятелю погибшего предстоит проверка на полиграфе.

