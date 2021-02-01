Ростовская АЭС оказалась под угрозой взрыва

Отключения энергоблоков не потребовалось

Сообщение об угрозе теракта на атомной электростанции в Волгодонске получил утром 1 февраля 2021 г. начальник службы безопасности объекта. Об этом сообщил портал 161.RU.

В пресс-службе Ростовской АЭС уточнили, что письмо было анонимным. На станции сразу же была организована проверка. Угроза не подтвердилась. Отключения оборудования не потребовалось.

"Энергоблоки №1, 2 и 3 Ростовской АЭС работают в штатном режиме по диспетчерскому графику нагрузки",

сообщили на предприятии, подчеркнув, что радиационный фон на территории АЭС и вокруг соответствует норме.

Ранее неполадки в работе Ровенской атомной электростанции на Украине привели к автоматическому отключению одного из энергоблоков.

Николай ВИКТОРОВ

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