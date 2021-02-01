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Во французском Тулоне произошло шокирующее событие: неизвестный выкинул из дома коробку, внутри которой лежала отрезанная человеческая голова. Об этом сообщили местные СМИ.
В начале дня в полицию поступило сообщение о найденной коробке. Из-за произошедшего в центре города началась полицейская операция, пишет Nice-matin.
На место, где нашли отрубленную голову, стянули военных, место оцепили. Часть улиц в центре была также перекрыта. Правоохранители начали обыск квартир в доме, обнаружив в одной из них забарикадированного человека. Во время задержания он не оказал никакого сопротивления.
В квартире подозреваемого нашли катану. По версии СМИ, ничего не указывает на террористический акт. Полиция пока комментария на этот счет не дала.
В середине октября Францию шокировало убийство учителя Самюэля Пати. На религиозной почве проживавший около 12 лет на территории страны чеченец российского происхождения обезглавил мужчину.
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