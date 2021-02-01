Стянули военных и оцепили место: во Франции нашли еще одну отрезанную голову

Стянули военных и оцепили место: во Франции нашли еще одну отрезанную голову
Фото: Panoramic/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Власти пока не сообщают, связано ли происшествие с террактом

Во французском Тулоне произошло шокирующее событие: неизвестный выкинул из дома коробку, внутри которой лежала отрезанная человеческая голова. Об этом сообщили местные СМИ. 

В начале дня в полицию поступило сообщение о найденной коробке. Из-за произошедшего в центре города началась полицейская операция, пишет Nice-matin. 

На место, где нашли отрубленную голову, стянули военных, место оцепили. Часть улиц в центре была также перекрыта. Правоохранители начали обыск квартир в доме, обнаружив в одной из них забарикадированного человека. Во время задержания он не оказал никакого сопротивления. 

В квартире подозреваемого нашли катану. По версии СМИ, ничего не указывает на террористический акт. Полиция пока комментария на этот счет не дала. 

В середине октября Францию шокировало убийство учителя Самюэля Пати. На религиозной почве проживавший около 12 лет на территории страны чеченец российского происхождения обезглавил мужчину. 

Роман ИГНАТОВ

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