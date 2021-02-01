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В самолет компании Utair неизвестные запустили сигнальную ракету, когда пассажирский лайнер заходил на посадку.
Самолет ATR-72 следовал из Уфы в Тюмень. Никто из находящихся на борту 62 человек не пострадал, лайнер приземлился в штатном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта "Рощино".
Проводится проверка на наличие факта хулиганский действий, рассказали РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК.
Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения