На борту находились 62 человека

В самолет компании Utair неизвестные запустили сигнальную ракету, когда пассажирский лайнер заходил на посадку.

Самолет ATR-72 следовал из Уфы в Тюмень. Никто из находящихся на борту 62 человек не пострадал, лайнер приземлился в штатном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта "Рощино".

Проводится проверка на наличие факта хулиганский действий, рассказали РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК.