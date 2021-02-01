В пассажирский самолет выпустили ракету при посадке

На борту находились 62 человека

В самолет компании Utair неизвестные запустили сигнальную ракету, когда пассажирский лайнер заходил на посадку.

Самолет ATR-72 следовал из Уфы в Тюмень. Никто из находящихся на борту 62 человек не пострадал, лайнер приземлился в штатном режиме, сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта "Рощино".

Проводится проверка на наличие факта хулиганский действий, рассказали РБК в пресс-службе Уральского следственного управления на транспорте СК.

Карина СИРАЗОВА

Ответить:

новости партнеров

Россияне будут вымирать и дальше

Даже после окончания пандемии нет оснований рассчитывать на увеличение естественного прироста населения

Европа откажется от доллара в пользу евро

Брюссель ищет способы защитить экономику ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей