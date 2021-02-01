У злоумышленника был нож

В брюссельском метро после нападения пострадали несколько человек. Вооруженный ножом мужчина набросился на пассажиров, после чего его схватила полиция.

Происшествие случилось на вокзале в районе Моленбек-Сен-Жан около 15:00 по местному времени, пишет 7sur7.be. Произошедшее полиция терактом не сочла.

По некоторым данным, злоумышленник набросился на свою бывшую девушку. Один из очевидцев был в машине, когда произошло нападение.

"Повернулся и увидел мужчину, который ранил женщину в горло. Я не знал, что делать. Она истекала кровью. Потом приехала полиция, и нас эвакуировали",

– цитирует очевидца телеграм-канал Mash. Другая информация уточняется.