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В брюссельском метро после нападения пострадали несколько человек. Вооруженный ножом мужчина набросился на пассажиров, после чего его схватила полиция.
Происшествие случилось на вокзале в районе Моленбек-Сен-Жан около 15:00 по местному времени, пишет 7sur7.be. Произошедшее полиция терактом не сочла.
По некоторым данным, злоумышленник набросился на свою бывшую девушку. Один из очевидцев был в машине, когда произошло нападение.
"Повернулся и увидел мужчину, который ранил женщину в горло. Я не знал, что делать. Она истекала кровью. Потом приехала полиция, и нас эвакуировали",
– цитирует очевидца телеграм-канал Mash. Другая информация уточняется.
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